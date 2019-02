Tem apelido Trump, não pertence à família do presidente dos EUA e é notícia por ter adormecido durante o discurso do Estado da União no Congresso norte-americano.















Joshua Trump tem 11 anos, um apelido em comum com Donald Trump, mas nenhum grau de parentesco com o presidente. O rapaz foi um dos 13 cidadãos norte-americanos convidados pelo presidente e pela primeira-dama para o evento desta terça-feira, no Capitólio, em Washington. Joshua recebeu o convite depois de ter sido notícia, em dezembro, por ser vítima de bullying na sua escola, em Delaware, simplesmente por ter o apelido do presidente norte-americano. Os pais de Joshua disseram à WPVI-TV que os colegas de escola lhe chamavam "idiota" e "estúpido". Tendo ficado sentado apenas uma cadeira de distância de Melania Trump não foi notícia por isso. O jovem não resistiu ao cansaço e ao discurso de hora e meia do presidente dos EUA e acabou por adormecer. As imagens do momento circulam pela Internet e há quem considere Joshua um herói. "Je Suis Joshua" ou "Joshua Trump é o único bom Trump" são alguns dos comentários partilhados pelas redes sociais.