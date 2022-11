Em comunicado, o Infarmed informa que ordenou a suspensão da venda dos produtos da marca Manubela "no âmbito de uma ação de fiscalização de mercado", já que estes não só não cumprem "com vários requisitos do Regulamento (CE) n.º 1223/2009 de 30 de novembro", como também violam aqueles "no Decreto-lei n.º 189/20008 de 24 de setembro".

Segundo a Autoridade do Medicamento, apesar da empresa responsável pela marca — a empresa Manubela Beauty Store Unipessoal, Lda — ter informado que já "iniciou a adoção de medidas necessárias para a correção das não conformidades verificadas", o regulador diz que os produtos desta marca "não devem ser colocados no mercado, comercializados ou utilizados".

O Infarmed determina então que os estabelecimentos comerciais "que disponham destes produtos não os devem disponibilizar" e que "os consumidores que possuam estes produtos não os devem utilizar".