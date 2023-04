Escreve a Reuters que o balanço de vítimas mortais das tempestades e tornados que assolaram os EUA este fim de semana subiu para 29.

Várias zonas no sul e centro-oeste dos EUA foram atingidas, com Biden a determinar que o estado de Arkansas será alvo de apoio federal para a recuperação.

Os tornados, refira-se, são comuns nos Estados Unidos, especialmente no centro e no sul do país, sendo que em dezembro de 2021, por exemplo, registou-se a morte de 80 pessoas no estado do Kentucky.