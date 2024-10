De acordo com a fonte, os trabalhos de corte e remoção da árvore que caiu naquele local devido ao temporal já se encontram em fase de conclusão e o trânsito já circula.

Esta foi uma de várias vias que estiveram encerradas durante a madrugada e manhã devido ao temporal que se tem feito sentir na região.

Em declarações à Lusa, fonte da Câmara do Porto disse que, além das árvores que caíram, foi necessário proceder de forma preventiva ao corte de outras para evitar maiores danos.

Foi o que aconteceu, por exemplo, na Rua Sá da Bandeira, na Rua Guerra Junqueiro ou na Avenida Fernão de Magalhães.

No total, os Sapadores Bombeiros do Porto registaram mais de 90 saídas durante toda a madrugada e início da manhã.

Devido ao mau tempo, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) registou entre as 18:00 de terça-feira e as 07:00 de hoje 567 ocorrências relacionadas com o vento forte, a grande maioria quedas de árvores.

“Entre as 18:00 de ontem [terça-feira], quando começou o quadro meteorológico mais adverso, e as 07:00 de hoje temos o registo de 567 ocorrências, sobretudo relacionadas com o vento, sendo 404 quedas de árvores, 14 inundações, 20 limpezas de via, 116 quedas de estruturas e 13 movimentos de massa”, disse à Lusa José Costa, oficial de operações na ANEPC.

De acordo com José Costa, nestas ocorrências foram empenhados 1.805 operacionais e 627 meios terrestres.

“As áreas mais afetadas foram a Área Metropolitana do Porto, Alto Minho e Sub-Região do Cávado”, adiantou.

[Notícia atualizada às 09:48]