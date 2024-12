Em comunicado, a PJ explicou que a "operação policial contou com a colaboração das autoridades italianas para recapturar este cidadão georgiano com extensa carreira criminal, como crimes de furto violento e falsificação de documentos". O georgiano de 42 anos, que estava a cumprir sete anos de cadeia por furto, violência e falsificação, deverá agora ser transferido para Portugal.

O britânico Mark Roscaleer e o argentino Rodolfo Lohrmann ainda se encontram foragidos.

O primeiro a ser detido foi Fábio 'Cigano', em Tânger, numa operação conjunta das autoridades portuguesas, espanholas e de Marrocos.

"O evadido do Estabelecimento Prisional de Vale de Judeus, Fábio Loureiro, foi detido, este 6 de outubro, pelas 22h00, em Tânger, pelas autoridades marroquinas, com a colaboração das autoridades espanholas, em estreita articulação com a Polícia Judiciária (PJ) que, desde o dia da fuga, a 7 de setembro, desenvolveu um trabalho ininterrupto de investigação e de recolha de informação.

A operação policial internacional foi desencadeada em menos de 24 horas, contou com o forte apoio da Cuerpo Nacional de Policia (CNP) espanhol e da Direção Geral de Vigilância Territorial Nacional (DGST) marroquina, com base em informação credível da PJ, de que Fábio Loureiro estaria em Marrocos, sobre quem recaía um mandado de detenção internacional emitido pela autoridade judiciária competente, constando de notícia vermelha na Interpol", diz o comunicado.

Depois foi Fernando Ribeiro Ferreira, detido em Trás-os-Montes, depois de "um persistente, complexo e ininterrupto" trabalho de investigação e de recolha de informação desta Polícia, desde o dia da fuga, a 7 de setembro de 2024.

Esta operação policial contou com a colaboração da Guarda Nacional Republicana (GNR). O fugitivo tem como data da primeira reclusão o ano de 1980, cumprindo, aquando da fuga, uma pena de prisão de 24 anos, associada a 11 condenações. Também sobre Fernando Ribeiro Ferreira recaía um mandado de detenção internacional emitido pela autoridade judiciária competente, constando de notícia vermelha na Interpol.