O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para hoje no continente céu pouco nublado ou limpo, aumentando de nebulosidade na costa sul do Algarve a partir do final da tarde, com possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro.

Está também previsto vento fraco a moderado do quadrante norte, soprando do quadrante leste no Algarve, sendo moderado na faixa costeira a norte do Cabo Espichel durante a tarde.

Nas terras altas, o vento soprará moderado a forte do quadrante leste na região Sul e, a partir do final da tarde, do quadrante norte nas regiões Norte e Centro.

A previsão aponta ainda para uma pequena subida de temperatura, em especial da máxima.

As temperaturas mínimas no continente vão oscilar entre os 16 graus Celsius (em Bragança e Leiria) e os 24 (em Portalegre) e as máximas entre os 28 (em Aveiro) e os 42 (em Santarém).

No Porto as temperaturas vão oscilar entre os 18 e os 29 graus, em Castelo Branco entre os 23 e os 39 graus, em Leiria entre os 16 e os 34 graus, em Lisboa entre os 22 e os 38 graus, em Évora entre os 18 e os 41 graus e em Faro entre os 20 e os 29 graus.

Na Madeira conte com temperaturas entre os 20 e os 25 graus no Funchal e nos Açores conte com temperaturas entre os 18 e 26 graus em Ponta Delgada.

Consulte aqui as temperaturas em todas as zonas do país.

Distrito da Guarda em risco extremo de exposição à radiação UV

O distrito da Guarda apresenta hoje risco extremo de exposição à radiação ultravioleta (UV) enquanto as restantes regiões do continente estão com níveis muito elevados, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os arquipélagos da Madeira e dos Açores também estão hoje com níveis muito elevados de exposição à radiação UV.

O IPMA recomenda em caso de risco extremo que a população evite a exposição ao sol o mais possível.

Para as regiões com risco muito elevado e elevado, o IPMA recomenda a utilização de óculos de sol com filtro UV, chapéu, ‘t-shirt’, guarda-sol, protetor solar e evitar a exposição das crianças ao Sol.