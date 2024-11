Têm já mais de 3000 mil membros que se registaram no site da aplicação, mas querem chegar a mais pessoas. A ideia passa mesmo por chegar a todos os tipos de clientes, sejam eles pacientes, produtores, clubes, médicos ou clínicas.

"Conheci a realidade da cannabis ainda na escola, com 14 ou 15 anos. Vi muitos a usá-la, mas nunca quis. Comecei depois a ter atenção a tudo o que se dizia sobre a cannabis e só consumi com 20 e poucos anos, de forma recreativa, algo que ainda faço hoje em dia", dia John ao SAPO24, que marca pela primeira vez presença na Web Summit, que arrancou esta segunda-feira em Lisboa.

"Trabalho há muito tempo nesta área, das startups, e esta nossa ideia surgiu em 2018. Estava cansado do que fazia, sentia que queria fazer outra coisa e lembrei-me desta aplicação. Estudei todas as leis, todas as regulamentações que eram necessárias no Reino Unido, vivo em Londres, e comecei à procura de parceiros para ver o que era necessário para construir algo legal e algo que ajude todos os que precisam de cannabis, não é uma venda de drogas, é uma aplicação para envolver todos os possíveis neste meio", salienta o criador da The Cannabis APP.

A ideia de vir à Web Summit surgiu depois de ver que a sua aplicação estava a "crescer" e a ver que "as mentalidades" estavam a mudar.

"Queremos criar uma comunidade para todos os que utilizam a cannabis de alguma maneira. Vir à Web Summit era dar a conhecer a todos a nossa aplicação, a nossa ideia. Há muitas startups com as quais podemos trabalhar e a ideia é essa, pois sabemos que não será na Web Summit que vamos arranjar clientes, mas sim parceiros para que esta ideia cresça ainda mais", diz John, explicando então o que quer para a sua startup.

"Como já disse, a nossa app é uma comunidade. Queremos ter consumidores recreativos, pacientes que precisam da cannabis de um ponto de vista médico, produtores, médicos, clínicas, etc. É um ponto de encontro para estas pessoas, que podem falar, podem ver onde procurar, onde comprar, que médicos consultarem, que clínicas usarem, acima de tudo é um meio social para quem usa cannabis, e tudo legal", acrescenta o criador.