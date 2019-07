“Antes de se afirmar como o defensor das alterações climáticas e o defensor do povo, ou o defensor da igualdade e justiça, ele precisa de pedir desculpa pelo seu fracasso em resolver o antissemitismo no Partido Trabalhista”, afirmou May durante o debate semanal com os deputados na Câmara dos Comuns.

A chefe do governo referiu o texto assinado por 64 membros do Partido Trabalhista da Câmara dos Lordes e publicado hoje numa página inteira no diário The Guardian, onde acusam Corbyn de ser responsável por uma “cultura tóxica” ao permitir que o antissemitismo corrompa o partido.

Os signatários incluem os antigos ministros Peter Hain, John Reid e Peter Mandelson e outras figuras públicas, incluindo a apresentadora de rádio Joan Bakewell e o cientista Robert Winston, os quais lamentam que os judeus não se sintam bem-vindos no partido.

“Não estamos a perguntar se você é um antissemita. Estamos a dizer que você é responsável como líder por permitir que o antissemitismo cresça no nosso partido e por presidir ao período mais embaraçoso da história do Partido Trabalhista”, referem.