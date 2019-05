Tiago Braga é, atualmente, administrador não executivo da empresa e junta-se na administração, na lista de nomes indicados pelo Governo e já analisados pela Comissão de Recrutamento e Seleção da Administração Pública (Cresap), a Pedro Azeredo Lopes (atualmente administrador executivo da empresa) e a Lúcia Lourenço.

Fonte oficial do Ministério do Ambiente acrescentou que Pedro Azeredo Lopes vai ficar com o pelouro financeiro da Metro do Porto, que terminou 2018 com um prejuízo de 95,7 milhões de euros, segundo revela a proposta da Assembleia Geral (AG) de 31 de maio, onde vão ser votados os órgãos sociais para o triénio 2019-2021.

Tiago Braga, Pedro Azeredo Lopes e Lúcia Moreira Leão Barbosa Lourenço são, assim, as três pessoas indicadas pelo Governo para a administração da Metro do Porto.

O Conselho de Administração da empresa será ainda composto por Marco Martins, presidente da Câmara de Gondomar, que se mantém como administrador não executivo, segundo proposta hoje aprovada no Conselho Metropolitano do Porto (CmP).

O presidente da Câmara da Maia, António Silva Tiago, e a vereadora dos Transportes da Câmara do Porto, Cristina Pimentel, assumem igualmente funções não executivas na nova administração da Metro, de acordo com a deliberação do CmP.