“Momento histórico para Timor-Leste. Cerimónia de assinatura do protocolo de adesão de Timor-Leste à OMC. Parabéns a Timor-Leste”, escreveu a embaixadora Lurdes Bessa na publicação, acompanhada por uma fotografia.

O protocolo de adesão foi assinado pelo vice-primeiro-ministro, ministro coordenador dos Assuntos Económicos e ministro do Turismo e Ambiente, Francisco Kalbuadi Lay, e a diretora da OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, durante a 13.ª conferência ministerial da organização, que decorre entre hoje e quinta-feira em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.

Presente na cerimónia esteve também o Presidente de Timor-Leste, José Ramos-Horta.

A OMC tinha anunciado em janeiro a aprovação da adesão, por consenso, após a conclusão da sétima reunião do Grupo de Trabalho.

Timor-Leste formalizou o pedido de adesão à OMC em 2016 e a primeira reunião do Grupo de Trabalho realizou-se em outubro de 2020.

O Presidente timorense, José Ramos-Horta, que viajou sábado para Abu Dhabi, afirmou acreditar que a adesão de Timor-Leste vai impulsionar as reformas económicas e que constitui um passo importante para a liberalização do comércio, da integração na economia global e na facilitação do acesso aos mercados internacionais.