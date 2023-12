De acordo com o meio local 'Diario de Sevilla' o incidente terá acontecido esta noite no bairro de Palmete, por volta das 23h30 (22h30 em Lisboa) na rua da Libertad.

Os atiradores abriram fogo a partir de um carro no qual fugiram, sendo que uma das vítimas morreu instantaneamente.

Outras duas pessoas ficaram gravemente feridas, embora até ao momento ainda não exista certeza sobre todas as consequências do incidente. Um dos feridos foi atingido no peito e está no Hospital Virgen del Rocío, para onde foi levado num veículo particular. Quem o levou deixou-o à porta do hospital e fugiu do local, diz o meio local.

A Polícia Nacional abriu uma investigação sobre o sucedido depois dos alertas de várias pessoas que chamaram as autoridades.

Para o local deslocaram-se depois vários agentes policiais, que delimitaram um perímetro de segurança, bem como membros da Polícia Judiciária espanhola para recolher provas e testemunhos.

O grupo de homicídios do Corpo Nacional de Polícia assumiu agora a investigação. Até ao momento não foi anunciada qualquer detenção.