Segundo o que o Procurador Richard Goldinger disse ao Washington Post o atirador terá sido abatido, e mais uma pessoa terá morrido no ataque que feriu Donald Trump.

Em alguns dos vídeos ouve-se exactamente um grito para que matem o atirador.

De acordo com o procurador distrital do condado de Butler, Richard Goldinger, o homem que disparou no comício de Donald Trump foi morto e um participante no evento também morreu.

Donald Trump foi hoje retirado de um comício de campanha que decorria em Butler, na Pensilvânia, com sangue visível na orelha direita, depois de se terem ouvido tiros no recinto, constataram jornalistas da AFP e da AP no local.

De acordo com a agência noticiosa, o candidato republicano às eleições presidenciais dos Estados Unidos tinha começado a discursar quando se começaram a ouvir estrondos.

Segundo relatou a AP, também no local, o candidato republicano baixou-se rapidamente enquanto os seus guarda-costas o acompanharam do palco até ao carro.

O antigo presidente norte-americano ergueu o punho em desafio, debaixo de aplausos dos seus apoiantes.

Este foi o último comício de Donald Trump antes da convenção republicana, onde será oficialmente nomeado candidato do Partido Republicano contra o presidente democrata cessante, Joe Biden, nas eleições de novembro para a Casa Branca.