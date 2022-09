Seis mortos e mais de 20 feridos depois de um ataque a uma escola na cidade de Izhevsk, na região de Udmurtia, Rússia.

Entre as vítimas estão estudantes e o segurança da escola número 88 com mais de mil alunos e 80 professores. De acordo com a BBC, o atirador terá "se suicidado após o ataque". As autoridades desconhecem os motivos pelo ataque.

"O atirador estava equipado com duas armas", adianta a agência de notícias Tass .

A escola 88 fica no centro de Izhevsk, uma cidade com mais de 600 mil habitantes.