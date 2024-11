Se há algo com que praticamente ninguém consegue sair de casa sem o levar é o seu telemóvel e o 'parceiro' ideal do mesmo, o já famoso powerbank, que consegue alimentar o aparelho para sobreviver durante o dia. Há, contudo, quem por vezes se esqueça do tão valioso auxiliar e deixa o telemóvel...morrer.

Uma startup portuguesa, contudo, promete ter a solução para este problema. Quem se esquecer do seu powerbank, ou mesmo se o perder durante o dia, pode simplesmente alugar um para poder salvar o seu dia.

"É uma solução que disponibilizamos a quem quiser ajudar também os seus clientes. Ir, por exemplo, a um restaurante, a um bar, e poder usar um powerbank para carregar o seu aparelho eletrónico é algo que nos dias de hoje pode ser possível", diz Neide da Tokandar, uma das centenas de startups portuguesas que marcam presença na Web Summit deste ano.

tokandar

A ideia da startup passa por encontrar parceiros que possam colocar a hub dos powerbanks à disposição dos clientes, que terão, obviamente, um custo pelo uso dos mesmos.

"Por apenas um euro em 30 minutos, carregue qualquer dispositivo — desde telemóveis e iPads a AirPods. Com uma capacidade de até 6.000mAh, os nossos powerbanks estão estrategicamente localizados para garantir um acesso conveniente e rápido à energia. Oferecemos uma experiência sem complicações: graças à nossa tecnologia de carregamento rápido ("fast charging"), garantimos um carregamento eficiente e seguro para smartphones, tablets e muito mais", diz a empresa portuguesa.

Será um conceito dois em um, entre a Tokandar e o parceiro que quiser contar com esta hub. "Se o cliente permanecer no estabelecimento vai consumir mais, ao mesmo tempo que carrega o seu aparelho eletrónico", defende.