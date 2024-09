Os Falsos-Voadores-Triglídeos, mais conhecidos como "tordos marinhos" têm uns apêndices semelhantes a pernas, que utilizam não só para caminhar como para "saborear" as presas que descobrem enterradas no fundo do mar, explica um grupo de investigadores da Universidade de Havard, nos Estados Unidos da América (EUA), na revista científica Current Biology.

Segundo avança o The Guardian, os seis elementos são formados por barbatanas modificadas e, até então, sabia-se que os peixes os utilizavam para caminhar pelo fundo do mar e para virar conchas à procura de presas.

Contudo, alguns investigadores suspeitavam que estes os ajudavam a detetar os alimentos e a saboreá-los.

A equipa de investigadores dos EUA conta que colocou "tordos-do-mar" em tanques com água e areia para o comportamento dos peixes. Enterrados na areia estavam mexilhões, cápsulas com extrato de mexilhão e cápsulas com água do mar.

Os peixes localizaram as cápsulas com as substâncias, mas essa capacidade diminuía conforme a profundidade a que os moluscos estavam enterrados aumentava, o que para a equipa evidencia que os peixes utilizam os seus membros para detetar substâncias químicas libertadas pelas presas.

Os investigadores descrevem ainda que as "pernas" dos tordos-do-mar são cobertas por pequenas saliências, semelhantes às da língua humana, que contêm recetores, sugerindo que as mesmas podem aumentar a sensibilidade ao toque e ao sabor.