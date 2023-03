Um grande tornado atingiu a cidade de Little Rock, no estado do Arkansas (EUA), durante esta sexta-feira. De acordo com os serviços de emergência dos Estados Unidos (NWS) há muitos estragos, com árvores arrancadas do chão e casas destruídas, sendo que centenas de pessoas foram retiradas das suas habitações.

No Capitólio, já foi declarado o Estado de Emergência no Estado do Arkansas, com a Governadora Sarah Huckabee Sanders a assinar o documento e a afirmar nas redes sociais "que não pouparão nenhuma despesa e recursos para assistir na resposta e na recuperação".

A CBS News refere que a Universidade do Arkansas declarou que devem existir várias vítimas, referindo-se mesmo a uma situação "catastrófica". O mesmo canal de televisão indica também que há 15 estados em alerta por onde este tornado pode passar.