Estas são algumas das regras básicas que o arquivo nacional, localizado em Lisboa, vai assegurar, juntamente com medidas de higiene e proteção, para poder começar a fazer atendimento presencial, serviço que tinha ficado suspenso em função das medidas restritivas impostas, devido à pandemia de covid-19.

No entanto, mesmo durante o período de confinamento imposto pelo estado de emergência, os serviços não pararam e a equipa do arquivo continuou a trabalhar no restauro de livros e arquivos históricos, na reprodução e digitalização de documentos, na atualização da base de dados, na área informática e, até, no fabrico de viseiras próprias para utilização, após a reabertura do espaço ao público.

Hoje, último dia útil antes de a Torre do Tombo retomar quase totalmente a sua atividade, a entrada principal e o átrio daquele edifício de 25 mil metros quadrados, encontravam-se completamente desertos, à exceção da segurança na portaria e de duas funcionárias da limpeza a desinfetar o átrio, porque, apesar de ter estado mais de um mês fechado ao público, a limpeza foi mantida em permanência, explicou à Lusa o diretor do arquivo, Silvestre Lacerda, durante uma visita guiada.

O regresso à “possível normalidade” vai ser feito com algumas alterações no método de atendimento e acompanhamento dos utilizadores. Desde logo há três circuitos distintos, para quem vai para a sala de leitura, para quem quer fazer pedidos pontuais, como certidões, por exemplo, e para os funcionários, que passam a entrar no edifício por outra portaria.

Antes disso, há duas regras obrigatórias que têm de ser observadas: o uso permanente de máscara e a desinfeção das mãos com solução de álcool gel à entrada e saída do edifício, e de qualquer sala, bem como antes e após manusear livros ou documentos.

Para aceder à sala de leitura, tem de ser feito um pedido antecipadamente, de forma a que, no dia da visita, os nomes dos utilizadores estejam na posse do segurança da portaria, para serem imediatamente encaminhados para o local, onde os respetivos livros a serem consultados estejam já separados.

O objetivo é “tornar mais fácil todo o trabalho de ir buscar a documentação ao depósito, de ter os documentos já na sala de leitura, para encaminhar as pessoas para os seus lugares, e terem acesso”, explicou o diretor.

Esta sala, situada à esquerda de quem sobe a escadaria principal, dispõe normalmente de cem lugares de leitura – cadeira, mesa e estante -, que foram agora reduzidos a apenas 25, “com respeito pelos 25 metros quadrados para cada um dos utilizadores”.