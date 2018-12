“A principal necessidade passa pelo reforço do pessoal não docente, que continua a faltar para o tamanho da escola. Já tínhamos feito uma ação, mas a situação continua na mesma”, explicou João Brito, do Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas.

Funcionários, alunos e alguns encarregados de educação concentraram-se, entre as 08:00 e as 10:00, em frente à Escola Secundária de Mem Martins, no Alto do Forte, para reclamar a contratação de mais pessoal auxiliar.

Segundo o sindicalista, os alunos queixam-se da falta de funcionários, mas alguns também ainda “não têm professor”, nomeadamente a filosofia, enquanto para os “alunos com necessidades educativas especiais a ausência de auxiliares é preocupante”.

“O ministério diz que o rácio está completo, mas saíram dois auxiliares e não foram repostos. Estamos a falar de uma escola que foi intervencionada, que tem uma grande dimensão e o espaço é muito maior do que era, as auxiliares abrem os pavilhões e não há qualquer tipo de vigilância, porque elas não podem estar em todo o lado”, frisou João Brito.