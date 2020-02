Contactada pela Lusa, fonte oficial da ANA realçou que “as negociações ainda estão a decorrer” e que “neste processo negocial as propostas iniciais, muito afastadas, aproximaram-se, sendo a última proposta da ANA muito próxima de um dos sindicatos”.

De acordo com a gestora, “essa proposta contém um aumento na tabela acima da inflação e um prémio para todos os trabalhadores. Foram também propostas modificações noutras prestações”.

Na mesma nota, as organizações sindicais recordaram que os funcionários do grupo são “os principais obreiros dos tais resultados, que garantem à ANA - Aeroportos de Portugal ter sob o seu controlo um dos melhores e mais rentáveis negócios do país” e defenderam que a posição da empresa é “um verdadeiro atentado à dignidade dos trabalhadores”.

“Durante vários anos, os trabalhadores têm tido toda a compreensão do mundo para com os pedidos da empresa, atualizando os salários com valores quase irrisórios, tentando corresponder àquilo que a empresa lhes foi pedindo. Agora a paciência esgotou-se”, realçaram os sindicatos.

“Ou a empresa reconsidera e evolui para propostas dignas, que venham ao encontro das – já de si moderadas – propostas sindicais, ou comprará uma 'guerra' e terá que pagar para ver. A altura é de luta por melhores salários e outras condições”, concluíram as estruturas representativas dos trabalhadores.

A mesma fonte oficial da gestora garantiu ainda que a “ANA manifestou aos sindicatos a sua disponibilidade para prosseguir a negociação com o objetivo de chegar a acordo”.