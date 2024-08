“A reunião terminou sem resposta positiva às questões da atualização dos salários e da evolução para as 35 horas semanais”, disse à Lusa Manuel Leal, dirigente do Sindicato dos Trabalhadores de Transportes Rodoviários e Urbanos de Portugal (STRUP), que hoje se reuniu com a administração da Carris, Companhia Carris de Ferro de Lisboa, operador de transportes públicos da capital.

Assim, adiantou, o sindicato vai “dar entrada com o pré-aviso de greve para o dia 18 de setembro, conforme decidido em plenário de trabalhadores”. A greve de 24 horas abrangerá todos os setores da empresa. Os trabalhadores da Carris reivindicam um aumento salarial de 100 euros na tabela e a redução do horário de trabalho para as 35 horas semanais, incluindo os tempos de deslocação no horário de trabalho, bem como a atualização dos valores do subsídio de refeição. Entretanto, a empresa fez uma atualização de 60 euros, mas o sindicato pede agora que sejam somados 40 euros, de forma a corresponder à reivindicação de mais 100 euros na tabela. Já em julho os trabalhadores da Carris cumpriram uma greve parcial, exigindo melhores condições de trabalho.