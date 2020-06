A concentração decorreu em frente às instalações da Câmara Municipal de Lisboa (CML) nos Olivais e reuniu cerca de 40 pessoas, de acordo com trabalhadores contactados pela Lusa.

Um grupo destes funcionários entregou no departamento de higiene urbana da autarquia uma carta com as suas exigências e ameaçam parar a recolha do lixo se até às 20:00 de hoje não obtiverem esclarecimentos, disse à Lusa Fernando Torresão, um destes trabalhadores.

De acordo com Dário Lopes, outro dos funcionários, a concentração foi marcada pelas redes sociais por estes trabalhadores se terem apercebido de casos de covid-19 entre colegas, considerando que “os números não batem certo” e que “a parte grave é a ocultação de casos”.