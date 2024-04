No quarto trimestre de 2022, a taxa de poupança das famílias na área do euro era de 13,3% e a de investimento de 10,2%, enquanto no terceiro trimestre de 2023 se fixaram, respetivamente, em 14,0% e 9,6%.

No conjunto dos 27 Estados-membros, segundo os dados do serviço estatístico europeu, a taxa de poupança do período homólogo foi de 12,3% e a de investimento das famílias de 9,9% e no terceiro trimestre de 2023 de, respetivamente, 13,2% e 9,5%.