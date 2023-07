As organizações representativas dos trabalhadores (ORT´s) do Parque Industrial da Autoeuropa defenderem hoje a necessidade de ações inspetivas urgentes nas empresas daquele complexo industrial devido ao aumento dos volumes de produção, precariedade, despedimentos e aumento de doenças profissionais.

“Entendem as ORT´s que é necessária e urgente ação inspetiva, nas várias empresas, por parte da Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT) e nesse sentido será solicitada uma audiência, a curto prazo, à ACT para que sejam levadas a cabo algumas ações concertadas em determinadas empresas estando as mesmas já identificadas”, refere um comunicado hoje divulgado.

No documento, a Coordenadora das Comissões de Trabalhadores do Parque Industrial da Autoeuropa manifesta preocupação com os “volumes de produção, precariedade, despedimentos, segurança e saúde dos trabalhadores, agravamento das condições nos seguros de saúde e o crescente e preocupante aumento das doenças profissionais em várias empresas”.

A tomada de posição das ORT´s foi aprovada por unanimidade numa reunião efetuada a semana passada pelos representantes dos trabalhadores das empresas instaladas no Parque Industrial da Autoeuropa, designadamente as Comissões de Trabalhadores da Autoeuropa, Group Services, Rangel, Faurecia, grupo Forvia, KWD e Palmetal, além de representantes de dois sindicatos.

As ORT´s do Parque Industrial da Autoeuropa expressam ainda solidariedade para com os trabalhadores da empresa Isporeco, uma empresa de manutenção industrial, que têm um pré-aviso de greve para a próxima quarta-feira, “por melhores condições de trabalho e segurança e saúde no trabalho e pela manutenção dos postos de trabalho”.