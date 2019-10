João (nome fictício) contou à Lusa que chegou em julho ao Luxemburgo, no seguimento de um anúncio que viu na net para ajudante de cozinha, num hotel em Vianden. Ofereciam um salário mensal bruto de 1.800 euros, refeições e alojamento e cinco dias em Portugal por cada seis semanas de trabalho, com o custo do voo a cargo do hotel.

Além do trabalho no hotel, os portugueses também trabalhavam num restaurante do mesmo grupo empresarial e num serviço de sushi.

“Chegávamos a trabalhar 90 horas semanais”, disse este português que, com 33 anos, lamenta a forma como outros portugueses, com menos idade e experiência, são tratados.

Um desses “miúdos”, contou, esteve a trabalhar doente na cozinha do restaurante, com febre e quase sem conseguir abrir os olhos.

“A ameaça era permanente. Tínhamos de trabalhar o que nos exigiam, pois diziam que se não o fizéssemos não iríamos receber o ordenado.

João descobriu que, ao contrário do que lhe disseram, não estava inscrito na segurança social.