Segundo fonte da PSP, a zona do despiste foi evacuada depois do alerta, que foi dado por volta das 08:10, e a circulação do trânsito foi reposta às 14:00, altura em que ainda continuavam as operações de limpeza.

De acordo com os Bombeiros Voluntários de Moreira da Maia, o veículo pesado despistou-se e capotou na rotunda da Via Doutor Francisco Sá Carneiro, sendo o único envolvido no acidente.

O camionista que conduzia o veículo ficou com ferimentos ligeiros e foi transportado para o Hospital de São João durante a manhã.