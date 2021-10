“Em agosto de 2021 aterraram nos aeroportos nacionais 17,4 mil aeronaves em voos comerciais, correspondendo a 3,9 milhões de passageiros (embarques, desembarques e trânsitos diretos) e ao movimento de 16,1 mil toneladas de carga e correio (registando crescimentos de 39,9%, 76,3% e 55,3%, face a agosto de 2020, respetivamente)”, lê-se nas “Estatísticas rápidas do Transporte Aéreo” do INE.

Segundo refere, trata-se do mês em que se atingiram “os níveis mais elevados de aeronaves aterradas e passageiros movimentados desde o início da crise pandémica covid-19”.

Contudo, face a agosto de 2019, o movimento de passageiros diminuiu 39,9% e o de carga e correio decresceu 5,2%, enquanto o número de aeronaves aterradas recuou 25,0% (-55,8%, 10,3% e -33,2% em julho de 2021 face ao mesmo mês de 2019, pela mesma ordem).

No acumulado entre janeiro e agosto de 2021, registou-se uma diminuição homóloga de 9,2% no número de passageiros movimentados nos aeroportos nacionais (-67,1% no período homólogo de 2020; +7,1% no mesmo período de 2019). Comparando com o mesmo período de 2019, a redução foi de 70,1%.

Por aeroporto, neste período, Lisboa movimentou 44,9% do total de passageiros (5,5 milhões), mas registou um recuo de 22,3%.

No sentido inverso, o aeroporto de Faro registou um acréscimo do movimento de passageiros neste período (1,5 milhões; +3,8%), apesar de o valor se encontrar “ainda distante” do registado no mesmo período em 2019 (6,3 milhões de passageiros, representando um decréscimo de 76,3%).

No acumulado dos primeiros oito meses do ano, considerando o volume de passageiros desembarcados e embarcados em voos internacionais, França foi o principal país de origem e de destino dos voos, seguido, com um volume “significativamente mais reduzido”, pelo Reino Unido e Alemanha.

Contabilizou-se ainda, entre janeiro e agosto, um aumento de 28,3% na carga e correio movimentados nos aeroportos nacionais.

Já o movimento de mercadorias no aeroporto de Lisboa representou 68,2% do total, atingindo 79,7 mil toneladas (+34,6% face ao período homólogo), enquanto o conjunto dos restantes aeroportos aumentou 16,5%.

Considerando os passageiros desembarcados nos aeroportos nacionais apenas no mês de agosto de 2021, 74,4% corresponderam a tráfego internacional (76,4% no período homólogo), na maioria provenientes de aeroportos do continente europeu (65,0%).

Relativamente aos passageiros embarcados, 75,6% corresponderam a tráfego internacional (77,2% no período homólogo), tendo como principal destino aeroportos localizados no continente europeu (67,6%).