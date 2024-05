Nos primeiros três meses do ano, foram transportados 13,63 milhões de passageiros nos aeroportos portugueses, mais 5,87% que no mesmo período do ano anterior e mais 63,4% que no primeiro trimestre de 2022, segundo as estatísticas rápidas do transporte aéreo, hoje publicadas pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Apesar de descidas nos números de passageiros desembarcados (-2,4%) e embarcados (-2,6%), França foi o principal país de origem e de destino dos voos, seguindo-se Reino Unido, Espanha e Alemanha.

O Aeroporto de Lisboa movimentou mais de metade dos passageiros (55,1%, 7,5 milhões de passageiros), subindo 5,5% em termos homólogos, enquanto o aeroporto do Porto viu o seu número de passageiros movimentados crescer 7,3% para 3,1 milhões e o de Faro aumentou 7,5%, para 1,2 milhões.

Só no mês de março, quando se verificaram, mais uma vez, “máximos históricos nos valores mensais de passageiros nos aeroportos nacionais” foram transportados 5,3 milhões de passageiros, uma subida homóloga de 8,1%, em 18,2 mil aeronaves em voos comerciais.

Em média, houve um desembarque médio diário de 86,5 mil passageiros, um valor 8,2% acima do registado no mesmo mês do ano passado em março.

Durante o primeiro trimestre, o movimento de carga e correios nos aeroportos nacionais avançou 13,6%, para 59.911 toneladas, 77,1% dos quais movimentados no aeroporto de Lisboa.

A carga transportada pelo aeroporto de Lisboa aumentou 19,0% em termos homólogos no primeiro trimestre, enquanto o conjunto dos restantes aeroportos baixou 1,6%.

No último mês do trimestre em análise, os aeroportos nacionais movimentaram 22,0 mil toneladas de carga e correio, mais 14,6% face a março de 2023.