Segundo um comunicado da PSP, o casal suspeito, um homem de 23 anos e a mulher de 25, foram identificado na quarta-feira da semana passada e as crianças assistidas por uma equipa do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), que as encaminhou para o Hospital de São Bernardo, em Setúbal.

“As três crianças encontravam-se num extremo estado de insalubridade, denotando grave falta de higiene, hematomas na cara, estando uma delas num avançado estado febril”, salienta a PSP, adiantando que os três menores tiveram alta pouco depois, mas permaneceram internados até sexta-feira.

“O local onde os menores viviam, além de não possuir quaisquer condições de higiene, apresentava-se ainda sem porta de entrada e sem janelas que impedissem a entrada do frio, existindo apenas um colchão colocado no chão onde dormiam cinco pessoas”, lê-se na mesma nota.

O Comando Distrital de Setúbal da PSP refere ainda que a situação “foi sinalizada à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ), que decidiu a retirada dos menores aos seus progenitores, transportando-as com a colaboração da PSP para local de acolhimento”.