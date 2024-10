O Aeroporto Internacional de Dunedin, também conhecido como Aeroporto de Momona, na Ilha Sul, na Nova Zelândia, introduziu um limite de três minutos para abraços na zona de desembarque, de forma a reduzir as despedidas prolongadas e, consequentemente, a melhorar a segurança e circulação.

Segundo o The Guardian, numa placa colocada no local lê-se: "Tempo máximo de abraço: 3 minutos. Para despedidas mais afetuosas, use o estacionamento".

"Estamos a tentar divertir-nos com isto", disse o diretor-executivo do aeroporto, Dan De Bono, em declarações à Rádio Nova Zelândia (RNZ). "É um aeroporto e estes locais de desembarque são comuns para despedidas”, afirmou, acrescentando que algumas pessoas permanecem muito tempo na área.

"Não há espaço para os outros", continuou. "É sobre permitir que os outros também tenham abraços", concluiu De Bono.

O diretor-executivo referiu ainda que alguns viajantes utilizavam a área para atos amorosos de última hora: "Os aeroportos são focos de emoção (...). A nossa equipa viu algumas coisas interessantes ao longo dos anos".

Nas redes sociais, milhares de pessoas manifestaram-se contra a placa colocada no local, afirmando que o aeroporto não pode ditar o tempo de um abraço e que a regra é "desumana".

Por outro lado, outras pessoas elogiaram a abordagem amigável do aeroporto, comparando com outros aeroportos no mundo que estão a cobrar taxas de desembarque.

O Aeroporto de Momona não terá uma unidade especial de controlo para aplicar a regra, mas a equipa pode pedir aos viajantes para usarem o parque de estacionamento para se despedirem.

"Não estamos aqui para dizer às pessoas durante quanto tempo elas devem abraçar-se. É mais uma mensagem de 'por favor, siga em frente e dê espaço aos outros'”, explicou o diretor-executivo De Bono.