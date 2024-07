As buscas pelos três pescadores desaparecidos vão manter-se durante a noite com o navio NRP Setúbal, depois de o dia terminar sem os mergulhadores conseguirem entrar no barco naufragado ao largo da Marinha Grande.

De acordo com o capitão do Porto e comandante-local da Polícia Marítima da Figueira da Foz, Pedro Cervaens Costa, os resgates foram realizados pela estação salva-vidas da capitania Porto da Nazaré, juntamente com embarcações de pesca.

“Ainda não se sabe o que se passou, a embarcação virou a uma milha a oeste de São Pedro do Moel. A agitação marítima não era considerável, mas ainda não estão apuradas as causas”, referiu, em declarações a canais de televisão, na Figueira da Foz.

O alerta para o adornamento da embarcação de pesca “Virgem Dolorosa” foi dado às 04:33 para o comando local da Polícia Marítima da Nazaré.

Cervaens Costa explicou que a embarcação que naufragou está “localizada e visível”, continuando a decorrer operações de busca e salvamento, com a ajuda de um helicóptero da força aérea, um drone da Nazaré e uma equipa de mergulho.

Segundo o presidente da Câmara da Marinha Grande, Aurélio Ferreira, a “Virgem Dolorosa” é uma traineira com 24 por seis metros, com porto na Figueira da Foz.

A maioria das pessoas que seguiam na embarcação, com idades compreendidas entre os 30 e os 50 anos, são da Figueira da Foz (Leirosa), havendo dois tripulantes da Indonésia, que foram resgatados com vida.

Na mais recente atualização (19h46) sabe-se que três dos onze pescadores resgatados vão continuar internados, disseram à agência Lusa fontes hospitalares.

O ferido mais grave, de 57 anos, encontra-se nos Cuidados Intensivos do Hospital da Universidade de Coimbra, com problemas respiratórios e prognóstico reservado, de acordo com a Unidade Local de Saúde de Coimbra.

No Hospital Distrital da Figueira da Foz continuam em observação dois pescadores, um deles o mestre da embarcação, depois de durante o dia de hoje quatro terem tido alta médica, três ainda de manhã e outro durante a tarde.

Em comunicado, a Autoridade Marítima Nacional precisou que a embarcação de pesca naufragou “a uma milha náutica, cerca de dois quilómetros, de terra, entre a praia de São Pedro de Moel e a praia da Vieira, no concelho da Marinha Grande, desconhecendo-se as causas que estão na origem do acidente”.

“Na sequência do alerta recebido pelas 04:33 pelo Comando-local da Polícia Marítima da Nazaré, foram de imediato iniciadas buscas através de quatro embarcações de pesca que se encontravam nas proximidades”.

Segundo a Autoridade Marítima, foram ativadas duas embarcações da Estação Salva-vidas da Nazaré e da Figueira da Foz, uma equipa de vigilância aérea do Comando-local da Polícia Marítima da Nazaré e uma aeronave da Força Aérea Portuguesa.

Para o local deslocaram-se ainda elementos do projeto ‘SeaWatch’, da Autoridade Marítima Nacional, e o Grupo de Mergulho Forense da Polícia Marítima. O Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima foi ativado e encontra-se a prestar apoio.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já contactou hoje com familiares de vítimas mortais e desaparecido, informação que consta de uma nota publicada no sítio oficial da Presidência da República.

"Na sequência da nota publicada esta manhã, sobre o trágico naufrágio de uma embarcação de pesca, o Presidente da República entrou em contacto telefónico com familiares de vítimas mortais e desaparecidos, e, na sequência da deslocação de hoje do primeiro-ministro, estará no próximo sábado na Figueira da Foz".

Através da nota publicada o Presidente da República também enviou condolências às famílias de pescadores que morreram neste naufrágio e desejou aos feridos uma rápida recuperação.

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, expressou hoje a solidariedade do Governo para com as vítimas numa visita ao final do dia à Docapesca, na Figueira da Foz, onde participou numa reunião com várias entidades: “pesar, consternação e solidariedade a todos aqueles que foram atingidos” pela tragédia.

“Em nome dos portugueses e do Governo da República quero dar esta palavra de solidariedade total para com as vítimas, as suas famílias e toda a comunidade piscatória da Figueira da Foz e todos os pescadores portugueses”, sublinhou o líder do Governo aos jornalistas.

Sem querer desviar as declarações do momento trágico, Luís Montenegro elogiou o espírito de entre-ajuda e solidariedade dos pescadores que socorreram a tripulação da embarcação naufragada.

Enalteceu ainda a intervenção “pronta e sempre muito constante” da Marinha Portuguesa “desde a primeira hora” nas ações de salvamento e busca, que vão continuar durante o dia de quinta-feira.

O primeiro-ministro garantiu ainda apoio às famílias das vítimas ao nível de cuidados de saúde e acompanhamento psicológico, bem como a disponibilidade para acorrer a situações mais imediatas que sejam sinalizadas, nomeadamente nas famílias que tenham ficado sem recursos.

*Notícia atualizada às 22h03 com as declarações do primeiro-ministro Luís Montenegro.

*Com Lusa.