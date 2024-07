O dispositivo que está a ser utilizado nas buscas pelos três tripulantes da embarcação “vai ser reformulado, vai-se manter o navio da marinha portuguesa, o NRP Setúbal, no local, bem como uma viatura Amarok do projeto SeaWatch”, informou o porta-voz da Autoridade Marítima Nacional e da Marinha, José Sousa Luís, num balanço efetuado cerca das 20:00, na Praia do Samouco, em que deu nota de que “as buscas não foram suspensas”.

De acordo com a mesma fonte, as operações de mergulho terminaram ao por do sol, sem que tenha havido condições para os mergulhadores da Marinha “entrarem a bordo” do barco naufragado, mas, na quinta-feira, “assim que houver condições de visibilidade”, o efetivo será de novo reformulado.

Nas buscas em terra voltará a ser utilizada uma viatura do comando local da Nazaré da Polícia Marítima e um drone, e será feita uma avaliação das condições meteorológica e da necessidade de aumentar ou não os meios.

José Sousa Luís disse ainda estar prevista para quinta-feira uma nova avaliação das condições oceanográficas no sentido “de fazer uma nova tentativa de entrada na embarcação de pesca para se verificar se as três pessoas que se encontram desaparecidas se encontram algumas delas no seu interior”.

Na quinta-feira, segundo dia de buscas, o dispositivo contará ainda com os Bombeiros Voluntários da Nazaré, que estão a prestar apoio logístico aos mergulhadores da Marinha, e com as viaturas do projeto ‘SeaWatch’, numa parceria entre o Instituto de Socorros a Náufragos da Autoridade Marítima Nacional e um conjunto de entidades.

A Marinha também colabora, explicou o porta-voz.

As buscas pelos três pescadores da embarcação de pesca “Virgem Dolorosa”, que adornou de madrugada ao largo das praias de São Pedro de Moel e de Vieira de Leiria, estão a decorrer entre estas duas praias por terra, por ar e por mar.

O alerta para o adornamento da embarcação foi dado às 04:33 para o comando local da Polícia Marítima da Nazaré.

Três tripulantes morreram, 11 foram resgatados e há três desaparecidos, naturais da Praia da Leirosa, na Figueira da Foz.