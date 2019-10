Para o tribunal, ficou provado que o arguido entrou exaltado na sala de culto, onde esteve breves momentos à procura da mãe e proferiu a expressão "ladrões". Já no exterior, ter-se-á envolvido num confronto com uma pessoa da estrutura da IURD.

Trata-se, ainda assim, de uma conduta insuficiente, na perspetiva da juíza do processo, para preencher todos os requisitos que pudessem levar a uma punição.

No seu artigo 252.º, o Código Penal refere que "quem, por meio de violência ou de ameaça com mal importante, impedir ou perturbar o exercício legítimo do culto de religião; ou publicamente vilipendiar ato de culto de religião, ou dele escarnecer, é punido com pena de prisão até um ano ou com pena de multa até 120 dias".

Os factos levados a julgamento reportam-se a 21 de agosto de 2015, altura em que, segundo a versão do Ministério Público (MP), o arguido, um médico veterinário de 42 anos, entrou no salão de culto da IURD na Rua Egas Moniz, no Porto, e "começou a gritar e a esbracejar, dirigindo-se de seguida ao pastor que presidia ao culto "com a intenção de o agredir".

"Só não logrou o seu intento por ter sido impedido pelo pastor que auxiliava o culto", assinala a acusação, num relato que tribunal deu como não provado.