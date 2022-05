Os dois homens tinham sido detidos pela vandalização e furto de 13 veículos na Rua do Dr. Manuel Laranjeira, no Porto. Os dois resistiram à detenção e tentaram agredir os polícias. Já na esquadra do Bom Pastor, os dois homens, exaltados, partiram o vidro de uma das portas, escreve o Jornal de Notícias.

Ao verem os agentes, reagiram com violência e tentaram a fuga mas não conseguiram. Na viagem até à esquadra do Bom Pastor, danificaram a viatura policial com murros e pontapés.

Já na esquadra, partiram parte do mobiliário do espaço com murros e pontapés, e houve necessidade de uma intervenção mais musculada por parte das Equipas de Intervenção Rápida da PSP.

De acordo com o JN, foram ouvidos, esta quinta-feira, em primeiro interrogatório judicial e saíram em liberdade, estando obrigados a apresentações bissemanais nos postos de polícia da área de residência.