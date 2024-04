Um homem foi detido por agredir outro violentamente com uma arma branca, no Jardim do Morro, em Vila Nova de Gaia, distrito do Porto, anunciou hoje a Polícia Judiciária (PJ).

“Os factos tiveram lugar no dia 17 de abril no contexto de um desentendimento entre o suspeito e outras pessoas que se encontravam naquele jardim. Ao assistir à discussão, outros cidadãos tentaram auxiliar o arguido e acabaram por ser agredidos por este com uma arma branca”, refere a PJ, em comunicado. Uma das vítimas, de 22 anos, teve de receber tratamento hospitalar. O detido, da nacionalidade estrangeira, foi sujeito a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de apresentações semanais. O arguido está indiciado da prática do crime de ofensas à integridade física qualificada.