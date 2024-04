O discurso começa como não podia deixar de ser com gritos de "Porto, Porto". Apenas interrompido por cânticos dos adeptos portistas e apoiantes do novo presidente.

Arranca com um "vamos" e começa o discurso: "Estou muito contente orgulhoso e honrado com esta oportunidade que me dão". "Espero em absoluto corresponder às vossas exigências que são: ganhar, conquistar títulos e sustentar o nosso clube para o futuro"

"Que noite histórica. Que orgulho enorme ver a força do nosso Futebol Clube do Porto. O nosso clube está vivo e demonstrou toda a sua força hoje." Para depois agradecer "a cada um de vocês" e repetir o agradecimento aos presentes que respondem gritando o seu nome em uníssono.

"Lancei esta candidatura pelo nosso clube e por vocês, os nossos associados. Ao longo de toda a campanha fui recebendo de vocês força, energia e a confiança que nos trouxe até aqui. Demonstraram que era possível voltar a ver o Futebol Clube do Porto com o orgulho que todos temos nele".

Focado nos apoiantes continua, "vivemos momentos únicos nesta caminhada. Tantas pessoas com as quais convivi de norte a sul: aqui, na sede de campanha, em Lisboa, no Algarve, na suíça, no Luxemburgo, nos Açores. Em todo o mundo. Fazendo fé nas notícias das últimas horas esta poderá ser, graças a vocês, uma estrondosa vitória". Interrompido por aplausos, termina dizendo que dedica esta vitória "a todos os portistas. Onde quer que estejam esta vitória é vossa, é a vitória dos associados do Futebol Clube do Porto".

E começa o momento em que fala ao agora antigo presidente do seu clube. "Este ato eleitoral é um momento histórico para o Futebol Clube do Porto e para o futebol português. Quero deixar uma palavra às restantes candidatura, em especial à de Jorge Nuno Pinto da Costa." O nome do histórico presidente é precedido por um longo aplauso dos adeptos. "Quero deixar o meu agradecimento por tudo o que ele deu ao Futebol Clube do Porto. Pela vida que ele deu ao Futebol Clube do Porto. E a garantia que esta é e sempre será a sua casa." Ideia que espelota mais uma salva de palmas da plateia. "Este é o futebol clube do Porto que todos desejamos e precisamos: forte, revigorado, com raça. Onde os associados, reais detentores do seu clube, ditaram hoje a sua mudança e encaram de frente os desafios que se avizinham."

Desafios esses que não tarda em explicar: "Vamos precisar de manter a nossa coragem para lutar dentro e fora dos relvados, para recuperar o que é nosso por destino. Somos um dos melhores clubes do mundo. Somos o bastião da região norte. Somos o Futebol clube do Porto, o melhor clube de Portugal".

Depois dos agradecimentos, dos desejos chegam as promessas: "Prometo-vos essa coragem e peço que a tenham também. Temos uma longa missão pela frente. Trabalho árduo numa casa que obrigatoriamente tem que ser arrumada, estruturada e organizada. Que não haja dúvidas, hoje, graças a vocês, o Futebol Clube do Porto está livre de novo. Hoje é o dia em começamos a escrever a nova e vitoriosa página na vida do Futebol Clube do Porto. Um Porto dos sócios e para os sócios. Um Porto que vai ser competitivo. Um porto que lidera pelo exemplo e que vai ser vencedor. Recai sobre mim, e sobre esta direção, uma grande responsabilidade. Sabemos perfeitamente o caminho que queremos seguir e estamos prontos para responder às vossas exigências"

Por fim, os agradecimentos à família, às equipas e às "corajosas casas portistas", voltando aos sócios portistas que fizeram parte da "festa da democracia portista". Termina prometendo "pela responsabilidade que me dão, dar a vida pelo Futebol Clube do Porto"

E as palavras finais são um pedido de união. "O Futebol Clube do Porto é nosso e há-de ser. Somos Futebol Clube do Porto. Só há um Porto". Abandona o púlpito enquanto os adeptos cantam: "O Porto é nosso e há-de ser".

No fim do discurso, em resposta aos jornalistas, disse querer fazer um despedida digna "e como ele merece" a Pinto da Costa. Adianta que amanhã estará, em princípio, no seu lugar do costume a ver o jogo com o Sporting. Quando questionada se iria com segurança a esse jogo, respondeu que era um tema para ver amanhã. E no final, outra vez Pinto da Costa, a quem agradece o "legado de vitórias sem igual".