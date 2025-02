O estado do tempo a sul parece ser uma preocupação no dia de hoje com o distrito de Faro, sob aviso amarelo até às 15h00 devido à chuva.

Na Praia de Porto de Mós, em Lagos, foi avistada uma tromba de água no mar, na manhã desta terça-feira e as imagens já estão a ser amplamente partilhadas nas redes sociais.

No total, das 6h00 às 12h00, registaram-se 14 ocorrências, a maior parte nos concelhos de Loulé, Lagoa e Silves, mobilizando 50 operacionais e 17 veículos.

O que é uma tromba de água?

Uma tromba de água é um fenómeno meteorológico que consiste num turbilhão de vento, muitas vezes violento, cuja presença se manifesta por uma coluna nebulosa ou cone nebuloso invertido em forma de funil que emerge da base de um cumulonimbo, e por um tufo constituído por gotículas de água levantadas da superfície do mar, refere o IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera).

Em linguagem popular é frequente usar-se o termo tromba de água de forma errada, em particular, para definir um episódio de precipitação forte. Na realidade, poderá ocorrer precipitação forte associada a uma tromba de água, mas são dois fenómenos distintos.