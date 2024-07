“Regozijo-me de acolher Bibi Netanyahu em Mar-a-Lago, em Palm Beach, na Florida (…). No meu primeiro mandato, conhecemos a paz e estabilidade na região (…) e vamos conhecê-la de novo”, afirmou Donald Trump.

Benjamin Netanyahu deve encontrar-se quinta-feira na Casa Branca, às 13:00 (18:00 em Lisboa), com o Presidente Joe Biden, restabelecido após ter sido infetado com Covid-19. Este encontro entre os dois aliados é aguardado há muito tempo, quando a guerra na Faixa de Gaza se prolonga há mais de nove meses.

“Como referi durante as minhas discussões com o Presidente Zelensky [na sexta-feira] e outros dirigentes mundiais no decurso das últimas semanas, o meu programa “paz pela força” demonstrará ao mundo que estas guerras horríveis e mortíferas e estes conflitos violentos devem terminar”, afirmou ainda Trump.

Considerou ainda que “milhões de pessoas morrem, e Kamala Harris não está absolutamente em condições de lhes pôr termo”.

O primeiro-ministro israelita, que chegou na segunda-feira a Washington, deverá pronunciar na quarta-feira um discurso perante o Congresso e encontrar-se durante a semana com a vice-presidente Kamala Harris, candidata democrata à eleição presidencial após a desistência, no domingo, de Joe Biden.

Na quinta-feira deverá ainda encontrar-se com familiares dos reféns norte-americanos que permanecem retidos na Faixa de Gaza pelo Hamas, segundo a agenda da Casa Branca.