Wray anunciou que pretende deixar a liderança da polícia de investigação norte-americana no final do mandato do Presidente Joe Biden, em janeiro, antes de Trump tomar posse.

Na sua rede Truth Social, o republicano reiterou as críticas que tem feito ao FBI desde que a agência federal realizou buscas à residência de Trump em Mar-a-Lago, na Flórida (sudeste), em 2022, onde apreendeu documentos classificados.

Trump prometeu “restaurar o Estado de Direito” e disse não compreender “o que aconteceu” a Wray, a quem acusou de ter invadido ilegalmente Mar-a-Lago e de instrumentalizar a justiça.

Na mesma mensagem, o presidente eleito instou o Senado norte-americano (câmara alta do Congresso), a ratificar a nomeação como novo diretor do FBI de Kash Patel, um aliado de Trump e um crítico da polícia de investigação.

“Kash Patel é o candidato mais qualificado para liderar o FBI na história da agência e está empenhado em ajudar a garantir que a lei, a ordem e a justiça regressem ao nosso país novamente, e em breve”, disse Trump.

Na quarta-feira, durante uma reunião com a liderança do FBI, Wray disse que vai deixar o cargo em janeiro e antes do final do mandato, “após semanas de cuidadosa reflexão”.

Wray havia sido nomeado anteriormente por Trump, após o ex-presidente demitir o então diretor do FBI James Comey, iniciando em 2017 um mandato de 10 anos — um período destinado a isolar a agência da influência política das diferentes administrações.

“O meu objetivo é manter o foco na nossa missão, o trabalho indispensável que vocês fazem diariamente para o povo americano. Na minha opinião, essa é a melhor maneira de evitar afundar ainda mais o FBI na confusão política”, acrescentou Wray, numa declaração por escrito aos funcionários do FBI, citada por agências internacionais.

A investigação do FBI sobre o assalto ao Capitólio por apoiantes de Donald Trump em 06 de janeiro de 2021 transformou a instituição centenária num alvo de ataques sem precedentes, vindos sobretudo da ala mais à direita do partido republicano.

Trump sucederá a Joe Biden (democrata) no próximo dia 20 de janeiro, depois de ter derrotado a vice-presidente e candidata democrata, Kamala Harris, nas eleições presidenciais norte-americanas de 05 de novembro.

Ainda não é claro se Patel poderá ser confirmado, mesmo por um Senado liderado pelos republicanos, embora Trump também tenha levantado a perspetiva de usar o ‘recess appointment’, ato em que o Presidente nomeia alguém para um cargo público quando o Senado está em suspensão das atividades, para fazer valer as suas escolhas.