O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aprovou na noite de quinta-feira a declaração do estado de emergência no estado de Louisiana, no sudeste do país, devido à tempestade tropical Barry.

Segundo o Centro Nacional de Furacões (NHC), a tempestade tropical que está a formar-se no Golfo do México pode transformar-se num furacão antes de chegar à costa daquele estado norte-americano, durante o dia de hoje ou no sábado de manhã. A declaração autoriza o Departamento de Segurança Interna e a Agência Federal de Gestão de Emergências (FEMA, na sigla inglesa) a coordenarem as operações no terreno. O governador do estado de Luisiana, John Bel Edwards, já tinha pedido à administração Trump que desbloqueasse recursos federais, advertindo que tropas da Guarda Nacional e veículos de alto-mar devem ser posicionados o mais rápido possível em todo o estado. “Toda a costa de Luisiana está em causa nesta tempestade”, alertou Bel Edwards. Se as previsões dos meteorologistas estiverem corretas, a tempestade tropical Barry pode atingir ventos superiores a 120 km/h, o que significa que atinge a categoria de furacão na sexta-feira à tarde ou no início de sábado. Para os próximos dias, preveem-se inundações em áreas próximas à costa devido à subida do nível do mar, às fortes ondas e às chuvas intensas. Newsletter As notí­cias não escolhem hora, mas o seu tempo é precioso. O SAPO 24 leva ao seu email a informação que realmente importa comentada pelos nossos cronistas. Subscrever Já subscrevi Notificações Porque as noticias não escolhem hora e o seu tempo é precioso. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita.