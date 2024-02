O republicano Donald Trump disse no sábado que, se for reeleito Presidente dos Estados Unidos, avisou os aliados da NATO que encorajaria a Rússia a fazer o que entendesse com países com dívidas à NATO.

Trump fez estas declarações enquanto intensificava os ataques à ajuda externa e às alianças internacionais de longa data, ao falar num comício na Carolina do Sul, onde relatou uma história que já antes contara sobre um membro da NATO não identificado que o terá confrontado sobre a ameaça de não defender os Estados que não cumprissem as metas de financiamento da Aliança Atlântica. O ex-presidente norte-americano critica frequentemente os aliados da organização que não financiam suficientemente a instituição. "Um dos presidentes de um grande país levantou-se e disse: Bem, senhor, se não pagarmos e formos atacados pela Rússia, vai defender-nos?", relatou o milionário antes de revelar a resposta: Não, não vou proteger-vos mais. Aliás, vou encorajá-los a fazerem o que quiserem. Vocês têm de pagar as dívidas". "Não pagou, é delinquente", disse Trump ao recordar o episódio. Esta declaração aconteceu após Trump, provável candidato contra o democrata Joe Biden nas eleições de novembro, fazer pressão sobre os eleitos republicanos no Congresso para rejeitarem um projeto de lei que prevê uma nova ajuda à Ucrânia. A Casa Branca reagiu veementemente à proposta do ex-presidente: "Encorajar a invasão dos nossos aliados mais próximos por regimes assassinos é confrangedor e insano", afirmou o porta-voz da Casa Branca, Andrew Bates, no sábado à noite. "Em vez de apelar à guerra e promover o caos, o Presidente Biden continuará a apoiar a liderança norte-americana", acrescentou.