Trump fez estas declarações na gravação, na sexta-feira, de um episódio do The Joe Rogan Experience, o ‘podcast’ do polémico apresentador e comediante Joe Rogan, que conta com mais de 14 milhões de ouvintes no Spotify e 17 milhões de subscritores no YouTube.

“Não tivemos problemas com ele”, disse Trump, referindo-se a Kim Jong-un e acrescentando que o líder norte-coreano representa um problema menor do que “os inimigos internos”.

Trump usa o termo “inimigo interno” para se referir a todos aqueles que considera seus adversários, desde jornalistas e juízes a membros do Partido Democrata, como a ex-líder da Câmara de Representantes, Nancy Pelosi.

No dia 14 de outubro, o candidato deu a entender que poderia usar as Forças Armadas contra os seus “inimigos internos”, uma proposta que envolveria o envolvimento dos militares em ações contra cidadãos dentro do próprio país, o que provocou uma resposta contundente da sua rival democrata na corrida à Casa Branca, Kamala Harris.

O ‘podcast’ em que decorreu a entrevista é especialmente popular entre os jovens, um eleitorado que Trump procura atrair e ao qual dirigiu vários ‘piscar de olhos’, como a sua proposta de eliminação do imposto sobre os rendimentos.

O também ex-Presidente dos EUA abordou outros temas, mostrando-se convicto de que “não há razão para não pensar” que possa haver vida em Marte e noutros planetas.

A entrevista, que durou três horas, fez com que Trump chegasse atrasado a um comício no importante estado do Michigan, fulcral para o desfecho final das eleições de 05 de novembro.

Segundo imagens dos meios de comunicação locais, alguns seguidores abandonaram o recinto, cansados de esperar, enquanto outros permaneceram cobertos com mantas para se protegerem do frio.