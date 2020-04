Atualmente, os Estados Unidos são o país com mais mortes relatadas pelo vírus, com cerca de 33.000 óbitos.

Líderes na França e no Reino Unido também criticaram a forma como a China lidou com a crise, e o presidente francês, Emmanuel Macron, disse que seria "ingénuo" pensar que Pequim lidou bem com a pandemia.

Até agora, acredita-se que o coronavírus tenha aparecido num mercado popular em Wuhan, onde certas espécies de animais exóticos são vendidas para consumo humano.

O novo coronavírus teria origem animal, semelhante a um patógeno presente em morcegos, e teria-se espalhado para o homem e sofrido mutação.

Mas a imprensa americana abriu uma nova hipótese. Segundo o The Washington Post, a embaixada dos Estados Unidos em Pequim alertou há dois anos sobre más medidas de segurança num laboratório que estuda coronavírus de morcego.

Pequim, sob críticas internas e externas por supostamente ter subestimado a situação e favorecido a disseminação do vírus, respondeu esta sexta-feira às acusações.

"Nunca ocultámos nada e nunca autorizámos ocultação", disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Zhao Lijian.

Baque económico

Desde dezembro, o novo coronavírus infectou mais de 2 milhões de pessoas em todo o mundo e deixou dezenas de milhões de desempregados, 22 milhões nos Estados Unidos.

Esta sexta-feira a China anunciou que o seu PIB caiu 6,8% no ritmo anual no primeiro trimestre do ano.

O gigante asiático não experimenta uma contração no seu PIB anual desde 1976.

Nos Estados Unidos, a economia passará por um processo semelhante. Para evitar isso, Trump estimou na quinta-feira que os estados menos afetados podem retomar as suas atividades económicas mesmo antes da data mencionada, 1 de maio.

Este anúncio provocou euforia nos mercados asiáticos e europeus esta sexta-feira.

No Japão, cada morador receberá 850 euros como medida para conter o colapso da terceira maior economia do mundo, anunciou o primeiro-ministro, Shinzo Abe.

Países como Espanha e Itália começam a suspender as restrições de circulação e decidem quais as medidas de segurança a aplicar para evitar um novo surto fatal.

A Alemanha, principal economia da Europa, por sua vez, divulgou que a epidemia está "sob controlo".

Segundo dados oficiais, a taxa de infecção pessoa a pessoa caiu para 0,7%, o que abre as portas para relaxar o confinamento.

O país abrirá lojas de menos de 800 metros quadrados na segunda-feira e algumas escolas começarão as aulas a 4 de maio.

A suspensão do confinamento também está em andamento na Dinamarca, que reabriu as suas escolas na quarta-feira; na Áustria, que deseja abrir algumas lojas não essenciais; ou na Suíça, que anunciou uma saída "lenta" e "progressiva" a partir de 27 de abril — um movimento que a Organização Mundial da Saúde "observa com cautela".

Especialistas alertam que a margem é muito estreita. "Não passaremos de preto para branco, mas de preto para cinzento escuro", disse o médico francês Jean-François Delfraissy, principal consultor do governo.

Depois de controlar inicialmente a epidemia, Singapura agora está a registar uma segunda onda de infecções, desta vez forçando o governo a tomar medidas mais severas, como fechar a maioria dos locais de trabalho.

"Provavelmente, por um longo período, é preciso liberar um pouco, limitar novamente, liberar, limitar", explicou Delfraissy.

Para o fim gradual do confinamento, testes diagnósticos maciços serão essenciais.

Mas, além da China, outros países como a Espanha ainda não aperfeiçoaram o seu sistema de contagem: Madrid corrigiu o seu número de mortes devido a discrepâncias regionais, divulgando um total de 19.478 vítimas fatais.

Nesta sexta, o Reino Unido registou 847 novas mortes, com 14.576 no total e 108.692 infecções. O governo prolongou o confinamento na quinta-feira "por pelo menos três semanas".

Na Rússia, 32.008 casos foram registrados até ao momento, e o presidente Vladimir Putin alertou que o país está a correr "riscos muito altos".

O governo russo decidiu autorizar o tratamento com hidroxicloroquina, cuja eficácia é objeto de debate mundial.

Década perdida na América Latina

Na América Latina, a pandemia já causou mais de 4.000 mortes e 85.000 infecções.

A situação é especialmente grave no Brasil, onde são registadas 2.141 mortes e mais de 33.000 infecções, embora o número real de infecções possa ser 15 vezes maior, segundo os investigadores.

O presidente Jair Bolsonaro demitiu na quinta-feira o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, defensor das medidas de isolamento social.

No Equador, outro dos mais afetados da região, com 8.450 infectados e mais de 400 mortes, o Presidente Lenín Moreno reconheceu que o seu país não estava preparado para essa emergência.

As previsões sobre o impacto do coronavírus na economia da América Latina não são otimistas.

A pandemia pode desencadear outra "década perdida", entre 2015 e 2025, alertou quinta-feira Alejandro Werner, diretor do Hemisfério Ocidental do Fundo Monetário Internacional (FMI).

Em África, enquanto isso, a pandemia chegou à marca dos mil mortos por coronavírus, três quartos dos quais na Argélia, Egito, Marrocos e África do Sul, segundo um balanço da AFP.

Nesta sexta-feira, o presidente do Banco Mundial, David Malpass, alertou que a pandemia poderia apagar o progresso feito nos últimos anos por países pobres, muitos deles na América Latina, África e Ásia.