"Hoje, recebi uma carta importante do Presidente Zelensky da Ucrânia, que disse que a Ucrânia está pronta para vir à mesa das negociações o mais rapidamente possível para trazer uma paz duradoura para mais perto. Ninguém quer a paz mais do que os ucranianos", salientou Trump no Congresso dos Estados Unidos, congratulando-se com esta atitude de Zelensky, isto após a reunião tensa entre os dois na última semana.

"A minha equipa e eu estamos prontos para trabalhar sob a forte liderança do Presidente Trump para obter uma paz duradoura", escreveu Zelenskyy, citado por Trump. "Apreciamos muito o quanto a América fez para ajudar a Ucrânia a manter a sua soberania e independência".

"É tempo de acabar com esta loucura. É tempo de parar com a matança. É tempo de acabar com esta guerra sem sentido. Se quer acabar com as guerras, tem de falar com ambos os lados", disse Trump, salientando que esteve em "discussões sérias com a Rússia" e afirmou que "recebeu fortes sinais de que estão prontos para a paz".