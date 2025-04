Trump, aos 78 anos, declarou no fim do mês passado que não está a brincar sobre o seu terceiro mandato como presidente e disse à NBC News que existem "métodos" que permitem isso.

A maioria dos especialistas discorda. E é difícil prever o que poderia acontecer se tentassem emendar a Constituição, que proíbe um presidente de exercer mais de dois mandatos.

História

O primeiro presidente dos Estados Unidos, George Washington, criou um precedente ao renunciar após dois mandatos, mas o limite foi apenas formalizado mais de 150 anos depois.

Apenas um presidente americano, o democrata Franklin D. Roosevelt, cumpriu mais de dois mandatos na Casa Branca. Foi eleito quatro vezes: em 1932, 1936, 1940 e 1944.

O quarto mandato terminou prematuramente com a sua morte, a 12 de abril de 1945, aos 63 anos.

Outros ex-chefes de Estado, como Ulysses S. Grant e Theodore Roosevelt, aspiraram a um terceiro mandato, mas não conseguiram a indicação nem a reeleição.

Trump é o segundo presidente com um mandato não consecutivo, após vencer em 2016, perder em 2020 e voltar a ganhar em 2024. O primeiro foi Grover Cleveland, que venceu em 1884, perdeu em 1888 e foi vitorioso em 1892.

22ª Emenda

A 22ª emenda, que limita o mandato presidencial, foi aprovada em 1947, dois anos após a morte de Roosevelt, por dois terços da Câmara dos Representantes e dois terços do Senado. Foi ratificada em 1951.

"Nenhuma pessoa será eleita para o cargo de presidente mais de duas vezes", diz o texto.

Além disso, proíbe que alguém que tenha estado como presidente interino por mais de dois anos do mandato não finalizado do seu antecessor seja eleito mais de uma vez.

"Não estou a brincar"

Durante a sua campanha presidencial e desde que assumiu o cargo, Trump tem especulado sobre um terceiro mandato.

"Não estou a brincar", declarou. "Muitas pessoas querem que eu faça isso", afirmou o presidente republicano.

A NBC perguntou a Trump sobre um cenário em que o vice-presidente JD Vance concorreria à presidência em 2028 e depois passaria "o bastão" para Trump como parceiro de corrida.

"Bem, essa é uma opção. Mas também existem outras", disse Trump, sem entrar em detalhes.

Contudo, 12ª emenda também coloca obstáculos a essa hipótese. "Nenhuma pessoa constitucionalmente inelegível para o cargo de presidente será elegível para o de vice-presidente dos Estados Unidos", estabelece.

Em janeiro, o congressista republicano Andy Ogles, do Tennessee, apresentou na Câmara dos Representantes uma resolução que permitiria a um presidente que cumpriu mandatos não consecutivos exercer um terceiro. Mas é improvável que prospere.

Também poderia ser convocada uma convenção constitucional para emendar a Constituição dos Estados Unidos, mas essa hipótese é considerada igualmente improvável.

Com 82 anos e sete meses, Trump já será o presidente mais velho da história ao terminar o segundo mandato em janeiro de 2029.

O democrata Joe Biden tinha 82 anos e dois meses quando deixou o cargo em janeiro.

Apesar das aparentes dificuldades para superar o limite constitucional de dois mandatos, há quem aposte que Trump conseguirá.

De acordo com a casa de apostas estrangeira BetOnline.ag, as hipóteses de Trump conseguir um terceiro mandato em 2028 melhoraram para seis a um, em comparação com os dez a um de antes. Isso coloca-o em segundo lugar, atrás de Vance, entre aqueles com chances de vencer as eleições.