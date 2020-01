Estes fundos permitiriam ao Executivo completar cerca de 1.400 quilómetros de muro ao longo da fronteira que separa os Estados Unidos e o México, indicou o jornal, que teve acesso a documentos internos do Departamento de Defesa.

Trump já usou fundos do Pentágono destinados a infraestruturas e ao combate ao tráfico de drogas para construir o muro, uma das promessas que o levou ao poder em 2016 e na qual tem insistido para as eleições presidenciais deste ano.

Em dezembro, o Congresso dos EUA aprovou um pacote orçamental de 1,4 biliões de dólares (1,26 biliões de euros), com verbas de 1,375 mil milhões de dólares (1,233 mil milhões de euros) para a construção do muro com o México.

Essa verba para o muro é a mesma que o Congresso aprovou em 2018 e que levou Trump a não assinar, impondo ao país uma longa paralisação administrativa, tendo depois declarado uma emergência nacional para desviar fundos de outras áreas.

Com a emergência nacional, o governo reatribuiu ao muro cerca de 6,6 mil milhões (5,8 mil milhões de euros) do Pentágono e do Departamento do Tesouro, para a construção de 376 quilómetros de vedação.

Nos Estados Unidos é o Congresso que decide o orçamento e, atualmente, esse ramo do Estado está dividido: os republicanos dominam o Senado, enquanto a oposição democrata tem maioria na Câmara dos Representantes.

Os democratas opõem-se à construção do muro e têm exercido muita pressão sobre o Legislativo para impedir a promessa de Trump.