Escreve o New York Post que esta entrevista foi dada em exclusivo à publicação a bordo do Air Force One. Questionado sobre quantas vezes já falaram, Trump respondeu: "é melhor não dizer".

O presidente dis EUA acredita que Putin "se importa" com as mortes no campo de batalha e garante que se tivesse continuado na presidência dos EUA, em 2022, esta guerra nunca teria acontecido.

Trump garantiu que tem um plano concreto ara colocar fim ao conflito, mas não entrou em detalhes.

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, com quem Trump espera encontrar-se na próxima semana, já disse que está disposto a partilhar os recursos naturais do seu país com os aliados, com vista a garantir uma paz duradoura.

“Isto é o que eu abordaria com o Presidente Trump: não apenas como acabar com a guerra, mas como garantir uma segurança duradoura, uma forte cooperação económica e um futuro em que a Ucrânia seja um parceiro estratégico líder dos Estados Unidos”, escreveu Volodymyr Zelensky na rede social X.

As regiões de Donetsk (leste) e Zaporijia (sul) contêm “vastas reservas” de terras raras, referiu o Presidente ucraniano, acrescentando que Dnipropetrovsk (centro) contém “grandes depósitos” de minério ferruginoso e na Ucrânia central existem “as maiores reservas de titânio da Europa”.

Por último, Zelensky considerou que é “essencial” reunir-se com Trump antes de o chefe de Estado norte-americano reunir com o Presidente russo, Vladimir Putin, caso contrário seria “injusto”, pois significaria decidir sobre o futuro da Ucrânia sem os ucranianos.

“Qualquer tipo de negociação real deve começar com a Ucrânia e os seus aliados, alinhando as suas posições primeiro. Só depois disso pode haver conversações com o agressor”, defendeu.

Uma visita de Trump a Kiev seria um “passo importante e necessário” neste sentido, concluiu.