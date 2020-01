Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) adianta que PSP foi alertada para uma ocorrência pelas 21:30.

A PSP refere que Nuno Ribeiro da Cunha terá alegadamente “cometido suicídio na garagem”.

Segundo a polícia, o corpo foi transportado para o Instituto de Medicina Legal, sendo toda a gestão da ocorrência bem como o cenário encontrado no local processados pela PSP.

Nuno Ribeiro da Cunha foi constituído arguido por alegada má gestão e desvio de fundos da petrolífera Sonangol, juntamente com Isabel dos Santos, Sarju Raikundalia, ex-administrador financeiro da Sonangol, Mário Leite da Silva, gestor da empresária e presidente do conselho de administração do Banco de Fomento Angola (BFA) e Paula Oliveira, administradora da NOS e amiga de Isabel dos Santos.

Isabel dos Santos, filha do antigo presidente da República de Angola José Eduardo dos Santos, é alvo de um processo-crime que surgiu na sequência de uma denúncia do presidente do conselho de administração da petrolífera, Carlos Saturnino.

Na quarta-feira o procurador-geral angolano anunciou que a empresária Isabel dos Santos foi constituída arguida por alegada má gestão e desvio de fundos durante a passagem pela petrolífera estatal Sonangol.

A decisão da justiça angolana tem lugar depois de o Consórcio Internacional de Jornalismo de Investigação (ICIJ) ter revelado no passado domingo mais de 715 mil ficheiros, sob o nome de ‘Luanda Leaks', que detalham esquemas financeiros de Isabel dos Santos e do marido, Sindika Dokolo, que terão permitido retirar dinheiro do erário público angolano, utilizando paraísos fiscais.