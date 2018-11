O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, garantiu hoje que a União Europeia (UE) está preparada para todos os cenários no que diz respeito ao ‘Brexit’, incluindo o da manutenção do Reino Unido na UE.

“A UE está preparada para fechar um acordo no final do mês, para um cenário de ausência de acordo, mas, claro, estamos mais bem preparados para um cenário de não ‘Brexit’”, disse Tusk, durante uma conferência de imprensa após a cimeira UE-África do Sul.

Por seu lado, o Presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, sublinhou que, se “o processo for em frente, não deverá afetar negativamente as relações [da África do Sul] com o Reino Unido”.

O presidente do Conselho Europeu anunciou hoje, em Bruxelas, que prevê convocar uma cimeira extraordinária de líderes da União Europeia a 27 para 25 de novembro, para “finalizar e formalizar o acordo de ‘Brexit’” com o Reino Unido.

O negociador-chefe da UE para o ‘Brexit’, Michel Barnier, apresentou na quarta-feira à noite em Bruxelas os traços gerais do acordo para uma “saída ordenada” do Reino Unido do bloco europeu, “um documento preciso e detalhado”, que abrange todos os parâmetros de uma “situação excecional” para dar segurança jurídica a todos os cidadãos, incluindo um ‘backstop’ (solução de recurso) para a fronteira irlandesa e uma cláusula que prevê a extensão do período de transição por “um período único e limitado”.

Tusk, Ramaphosa e o presidente da Comissão Europeia reuniram-se hoje, em Bruxelas, numa cimeira UE-África do Sul.