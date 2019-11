“Com o início da construção do gasoduto Nord Stream-2 e até à conclusão dos trabalhos de limpeza dos depósitos de armamento químico do fundo do mar Báltico preveem-se consequências ambientais irreversíveis, as quais tornarão impossível o uso da área marítima para serviços recreativos ou pesqueiros”, advertiu a Embaixada da Ucrânia em Portugal, num comunicado enviado às redações.

O alerta lançado pela representação diplomática ucraniana em Lisboa volta a expor as diversas preocupações de Kiev em relação a este gasoduto — já construído em mais de 80% – que permitirá a Moscovo duplicar as entregas de gás natural russo na Europa, em especial na Alemanha, contornando o território ucraniano.

Em outubro passado, a Dinamarca autorizou a construção e a passagem pelo seu território de um troço do gasoduto, levantando assim o último obstáculo para a finalização do projeto.

A autorização da Agência Dinamarquesa de Energia permite a construção na plataforma continental do país a sudeste de Bornholm, no mar Báltico.

“A área do mar Báltico pode ser extensivamente danificada pela construção do Nord Stream-2″, frisou a embaixada ucraniana, apontando que a zona de Bornholm foi no passado um local de “despejo de armamento químico”.