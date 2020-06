Depois de a Comissão Europeia ter proposto, em 11 de junho, o levantamento gradual e parcial das restrições de viagens para a União Europeia a partir de 01 de julho – uma vez reabertas as fronteiras internas -, a questão está agora a ser discutida entre os 27, e hoje mesmo houve uma reunião entre os embaixadores dos Estados-membros em Bruxelas que, no entanto, não foi conclusiva, revelaram fontes diplomáticas, acrescentando que para já estão apenas a ser discutidos critérios, e não países.

Um porta-voz do executivo comunitário sublinhou à Lusa que a recomendação da Comissão aos 27 é que “cheguem a acordo sobre uma lista dos países” aos quais seja novamente dada autorização para viagens “não indispensáveis”.

Desde 17 de março passado que a UE encerrou as suas fronteiras externas a todas as viagens “não indispensáveis”, no quadro dos esforços para conter a propagação da covid-19.

A Comissão defende que esta lista deve ser elaborada “com base em critérios objetivos, o primeiro dos quais [deve ser] que a situação epidemiológica num determinado país seja tão boa ou melhor que na UE”, apontou o mesmo porta-voz, acrescentando que “a lista deve ser regularmente revista, para ter em conta a evolução da situação sanitária”.

As discussões entre os 27 sobre essa lista comum prosseguem então, a uma semana da data apontada para o início da reabertura das fronteiras externas.

Um novo encontro deverá celebrar-se na próxima sexta-feira, adiantaram à Lusa fontes diplomáticas.

As fontes contactadas pela Lusa escusaram-se a confirmar a notícia avançada na terça-feira pelo jornal norte-americano New York Times, segundo a qual uma lista provisória que circula entre os 27 inclui os Estados Unidos na lista de países aos quais ainda não será concedida autorização para viajar para a UE, dada a sua situação epidemiológica, o mesmo sucedendo com o Brasil, outro país ainda com um elevado e crescente número de casos de infeção por covid-19.